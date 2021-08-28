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خطة شاملة بجامعة القاهرة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها ضد كورونا

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وضع خطة شاملة لاستكمال تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد بالجامعة، ووضع آليات التنفيذ والمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أى عقبات محتملة وذلك في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية في الدولة المصرية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ضد فيروس كورونا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 2022.

هدف الخطة
وقال الدكتور محمد الخشت، إن خطة تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا بجامعة القاهرة تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها، وذلك في إطار حرص الجامعة على خدمة منسوبيها ورعايتهم صحيًا، واستعدادها لمواجهة التطورات المحتملة لجائحة فيروس كورونا، ووضع خطة مسبقة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية، بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكنها من مواصلة مسيرتها الدراسية والعملية والمشاركة في العديد من الأنشطة بما يماثل الفترة السابقة لجائحة فيروس كورونا.

تفاصيل تطبيق الخطة
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن تنفيذ خطة تلقي لقاحات فيروس كورونا تتم على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في فبراير 2021، من خلال التوعية بأهمية تلقي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وإصدار دليل خاص باللقاحات، وتم تطعيم جميع مقدمي الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على حملات متتالية بالأولوية المذكورة في القواعد الارشادية، والتي شملت مقدمي الخدمة الطبية في جميع المستشفيات مع الأولوية لمستشفيات العزل، والصفوف الأولى لمقدمي الخدمة الطبية بطوارئ المستشفيات، والعاملين بمنطقة كوفيد بالعيادات الخارجية، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن المرحلة الثانية من خطة تلقي اللقاحات بدأت في أبريل 2021، من خلال تطعيم جميع العاملين بالمستشفيات، وطلبة كليات الطب والتمريض خاصة بالمراحل الأخيرة ممن يدخلون المستشفيات للتدريب العملي، وكبار السن من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مشيرًا إلى أن حملة تلقي اللقاحات بدأت بمستشفي قصر العيني، وتم إضافة 5 وحدات بكليات الحقوق والتجارة والهندسة وطب الأسنان، بالإضافة إلى مركزي التعليم المدمج وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تجهيز استراحة أعضاء هيئة تدريس قصر العيني لتلقي اللقاح مع تزويدها بجميع مستلزمات الوقاية من ماسكات، وترمومترات لقياس الحرارة للمترددين، ومطهرات للأيدي، وكذلك الأدوية الطبية الخاصة بحدوث أي مضاعفات للتطعيم بعد تلقي اللقاح، موضحًا استقبال الراغبين في تلقي اللقاح بصفة يومية بعد تنظيم جداول خاصة بجميع الأقسام بالمستشفيات والراغبين في تلقي اللقاح من معهد الأورام وكليات طب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي، مع الالتزام بالجداول المرسلة منعًا لحدوث أي تزاحم بمنطقة تلقي اللقاحات.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة الإنتهاء من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لمنسوبي الجامعة قبل بداية العام الدراسي، واتخاذ كافة الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، واتخاذه شرطًا أساسيًا للتواجد داخل الحرم الجامعى، مع الاستمرار في تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري والمنظم مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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