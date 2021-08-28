لقاء الخميسي تشارك جمهورها بفيديو جديد من كواليس "أجازة مفتوحة"

الفنان شريف منير، وعلقت

عليه قائلة "أجازه مفتوحة أنتظرونا

علىON TV، قريباً ".



مسلسل "أجازة مفتوخة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي، ومن المقرر عرضه بعد رمضان المقبل،وتعتمد قصة مسلسل "أجازة مفتوحة، على العائلة بشكل كبير من خلال 3 عائلات تدور حولهم الأحداث، وهو بطولة سميحة أيوب، شريف منير، دنيا ماهر، لقاء الخميسي، نور محمود، وكوكبة مميزة من النجوم.

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بمقطع فيديو جديد من كواليس مسلسلها الجديد "أجازة مفتوحة"، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ظهرت لقاء الخميسي في الفيديو برفقة