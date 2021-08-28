قبل اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ننشر المؤشرات المتوقعة لطلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية









بعد الانتهاء من كافة أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، لطلاب مرحلة الثانوية العامة الذين نجحوا في امتحانات "الدور الاول" لهذا العام، وكانت بدأت يوم السبت المنصرم، بحد أدنى لشعبة علمي علوم 88.4% ، و شعبة الرياضة 80%، واالشعبة الأدبية 65%.





ويترقب جميع الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق والنجاح في المرحلة الاولى، على أحر من الجمر، موعد بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، والتي من المقرر الإعلان عنها فور ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الاولى مباشرةً.





ووفقًا لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخفض التنسيق من 7 لـ10% ، وذلك من خلال مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للسنة السابقة 2020.





وبلغت الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات العام الماضي2020-2021، و الحد الأدني للقبول بالشعبة العلمية 317,5 درجة بنسبة 77,4%، و الحد الأدني للقبول بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات للشعبة الأدبية 278 درجة فأكثر بنسبة 67,8%.





ومن الغير مؤكد وفقًا لمجاميع الثانوية العامة الحالي، تراجع تنسيق المرحلة الثانية 2021بنحو 9% مثل المرحلة الأولى في العام السابق ليصل الحد الأدنى للقبول في الشعبة العلمية للمرحلة الثانية لنحو ما بين 70% لـ 69%، والحد الأدني للمرحلة الثانية للشعبة الأدبية ما بين 60% و 58%.





المؤشرات المتوقعة لطلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية المرحلة الثانية، مقارنةً بالعام الماضي:





- كلية الطب الحد الأدنى 404 درجة بنسبة 98.5% والعام الحالي متوقع تراجع الحد الأدنى ما بين 88.5% و 91.5%





- كلية طب أسنان العام الماضي 403 درجة بنسبة 98.2 % متوقع تراجع الحد الأدنى ما بين 88.2% لـ 81.2%





- كلية صيدلة الحد الأدنى 402 درجة بنسبة 98% متوقع تراجع الحد الأدنى ما بين 88% لـ 92%





- كلية علاج طبيعي الحد الأدنى 401.5 درجة بنسبة 97.9% متوقع تراجع الحد الأدنى ما بين 89.9% لـ90.1%.





- كلية طب بيطري الحد الأدنى 398 درجة بنسبة 97% متوقع تراجع الحد الأدنى ما بين 87% لـ91%





- كلية هندسة الحد الأدنى 382 درجة بنسبة 93.1% متوقع تراجع الحد الأدنى ما بين 83.1% لـ 86.1%





- كلية فني تمريض الحد الأدنى 335 درجة بنسبة 81.7% متوقع تراجع الحد الأدنى ما بين 71.7% لـ 58.8%





- كلية الزراعة الحد الأدنى 334 درجة بنسبة 81.4% متوقع تراجع الحد الأدنى ما بين 71.4% لـ 74.4%



