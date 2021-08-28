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أسماء لمنور تطرح أحدث أغانيها "أنا لو" عبر اليوتيوب

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
أسماء لمنور تطرح أحدث أغانيها أنا لو عبر اليوتيوب

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أمس أحدث أغاني الفنانة أسما لمنور، والتي تحمل اسم"أنا لو"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 


وتقول كلمات الأغنية "وانا ما غير.. اتصوّر
تلاقي غيري فـ الدنيا، ويجن جنوني واتهوّر، شسوي بغيرتي العميا، تشابه غيرتي.. النار، لو انت طحت من طولك، من نفسك عليك اغار، كيف.. وكلّهم حولك ؟!".


أغنية "أنا لو"، من كلمات مزيد، ألحان نوت، أشراف موسيقى بندر سعد، توزيع موسيقي خالد عز، إيقاع إبراهيم حسن، مكس وماستر جاسم محمد. 

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