قمة عراقية مصرية قطرية على هامش مؤتمر بغداد

التقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في قمة ثلاثية مشتركة ببغداد.

وقد ذكرت القناة، أن بغداد تستضيف قمة إقليمية دولية تبحث تخفيف توترات المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة.

وتهدف قمة بغداد، لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

وتشارك السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.