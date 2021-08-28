شاهد.. لحظة وصول السيسي إلى بغداد واستقبال الكاظمي له

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مطار بغداد الدولي، حيث استقبله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.





وصرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، واستقبله الكاظمي بمطار بغداد الدولي.



