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شاهد.. لحظة وصول السيسي إلى بغداد واستقبال الكاظمي له

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مطار بغداد الدولي، حيث استقبله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وصرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، واستقبله الكاظمي بمطار بغداد الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

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