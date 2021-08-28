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بتول حداد: أجسد دور شقيقة صابرين في 1% ..وهذا رأيي في القصص المنفصلة ( خاص)

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
كشفت الفنانة بتول حداد لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيتها في حكاية "واحد في الميه" مشيرة إلي أنها تجسد دور شقيقة صابرين التي تساعدها في كل أمور حياتها نظرًا لضعف بصرها الشديد، لافتة إلي أن ترشيحها للدور جاء عن طريق المخرج أحمد شفيق؛ لأنها تعاونت معه من قبل في مسلسل " يونس ولد فضة".

وأشارت أن كواليس العمل جميعها كانت أكثر من رائعة، وأنها شعرت بسعادة كبيرة بالعمل مع صابرين وعفاف شعيب،ومدحت صالح، وأحمد شفيق؛ نظرًا لأنه مخرج منضبط بمواعيده، ولديه خطة في اللوكيشن ولمواعيد التصوير. 

وتابعت قائلة:" المسلسل يركز على فئة ضعاف البصر الشديد الذين ليس لديهم امتيازات من الدولة مثل المكفوفين ويسلط الضوء على أننا سنساندهم ونقف معهم من أجل الاستمرار".


وتحدثت عن رأيها في نوعية المسلسلات المنفصلة قائلة:" هذه النوعية تتيح فرص عمل أكثر للفنانين الشباب،وتعطي الفرصة لانتاج أفكار أكثر وأري أنها مناسبة لرتم الحياة السريع حاليًا

حكاية "1%"إخراج أحمد شفيق بطولة صابرين،مدحت صالح ،عفاف شعيب،بتول حداد،أحمد بسام وعدد كبير من النجوم

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