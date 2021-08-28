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قافلة طبية مجانية لأهالي برج العرب ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
نظمت مبادرة "حياة كريمة" فى الإسكندرية، قافلة طبية علاجية مجانية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، فى منطقة برج العرب، غرب المحافظة.

تقديم الخدمة إلى 310 أشخاص
وخلال القافلة تم تقديم الخدمة إلى 310 أشخاص من أهالى برج العرب، حيث كان الكشف والعلاج بالمجان.

رسائل شكر للرئيس
وقدم الأهالى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على وصول القوافل الطبية لهذه المناطق التى كانت محرومة فى السابق من مثل هذه الخدمات.

وقال محمد شعبان، منسق مبادرة "حياة كريمة" فى الإسكندرية، إن القافلة تضم كافة التخصصات، وتقدم الأدوية اللازمة للمرضى، وهى جزء من مبادرة حياة كريمة، التى تركز على تطوير البنية التحتية، وتركز أيضًا على الجانب الإنساني، وعلى رأسه الصحة.

من جانبه، قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس أمناء أحد مؤسسات المجتمع المدنى المشارك فى المبادرة، إن القافلة تتضمن كشف وعلاج مجانى للمواطنين، الذين بدأوا يشعرون أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمجتمع المدنى بتلامس احتياجاتهم عبر الكشف وتوفير العلاج اللازم لغير القادرين.

وأضاف زكريا أن هذه القافلة الطبية وغيرها من الحملات فى مجال الصحة تحديدًا تأتى تماشيا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن الأمراض السارية وغير السارية، موجها الشكر والتقدير لكل من شارك فى القافلة الطبية.
قافلة طبية مجانية لأهالي برج العرب ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
قافلة طبية مجانية لأهالي برج العرب ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
قافلة طبية مجانية لأهالي برج العرب ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)
قافلة طبية مجانية لأهالي برج العرب ضمن مبادرة "حياة كريمة" (صور)

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