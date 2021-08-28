هل يبدأ فصل الشتاء مبكرا؟.. الأرصاد تجيب (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن النصف الأول من الأسبوع الحالي يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل من درجة إلى درجتين.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن الأجواء مستقرة إلى حد كبير خلال هذه الفترة، حيث لن نشهد ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة مثل التي شهدنها في بداية شهر أغسطس.



