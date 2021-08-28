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بطعنات بالصدر والرقبة.. عامل يقتل شقيقه الأكبر والنيابة تصدر قرارها
السبت 28/أغسطس/2021 - 11:51 ص
داليا عادل
فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة قيام عامل بقتل شقيقه الأكبر بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة بولاق أبو العلا.
وطالبت النيابة، بارسال بيان الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليم الجثة لذويه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها، واستدعاء شهود العيان.
وتلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من الأهالى بوجود جثة لعامل مقتول بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعُثر على جثة "علي. أ"، وتبين أنه مصاب بعدة طعنات بالصدر والرقبة.
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه بسبب خلافات بينهما وتم ضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.