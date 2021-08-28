بطعنات بالصدر والرقبة.. عامل يقتل شقيقه الأكبر والنيابة تصدر قرارها

فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة قيام عامل بقتل شقيقه الأكبر بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة بولاق أبو العلا.





وطالبت النيابة، بارسال بيان الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليم الجثة لذويه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها، واستدعاء شهود العيان.





وتلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من الأهالى بوجود جثة لعامل مقتول بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعُثر على جثة "علي. أ"، وتبين أنه مصاب بعدة طعنات بالصدر والرقبة.



