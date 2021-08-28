Advertisements

بطعنات بالصدر والرقبة.. عامل يقتل شقيقه الأكبر والنيابة تصدر قرارها

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة قيام عامل بقتل شقيقه الأكبر بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة بولاق أبو العلا.

وطالبت النيابة، بارسال بيان الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك وتسليم الجثة لذويه، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها، واستدعاء شهود العيان.

وتلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من الأهالى بوجود جثة لعامل مقتول بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعُثر على جثة "علي. أ"، وتبين أنه مصاب بعدة طعنات بالصدر والرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه بسبب خلافات بينهما وتم ضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

عامل يقتل شقيقه جريمة قتل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الرئيس العراقي يستقبل السيسي في قصر بغداد

منذ ساعة و 22 دقيقة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 16 ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

07:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements