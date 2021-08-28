بهذه الكلمات.. مني زاهر تكشف عن تفاصيل أغنية جديدة لها



نظم المركز الكاثوليكي المصري للسينما أمس، ندوة لتكريم أبطال الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" للنجمة منة شلبى والنجم أحمد حاتم، وذلك بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.





كما حضر من الندوة عدد كبير من أبطال مسلسل "لية لأ" منهم الفنانة منة شلبي، الفنان أحمد حاتم، مراد مكرم، وسارة عبد الرحمن ويارا جبران والطفلة منى احمد زاهر والطفل سليم مصطفي.





كشفت الطفلة منى أحمد زاهر في تصريحات خاصة "إنها تستعد لطرح أغنيه راب جديدة مع سليم مصطفي تتحدث عن المدرسة ".





وعبرت منى عن سعادتها بالتكريم، وقالت "كنت فرحانة اوي وعايزة اعيط من الفرحة".



مسلسل "لية لأ" من بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى احمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.