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بطريقه كوميديه.. محمد هنيدي يروج لفيلم الإنس والنمس

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
حرص الفنان محمد هنيدي على الترويج لفيلم الإنس والنمس الذي عرض في السينمات منذ شهر وحقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه.



ونشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك منشوراً قائلاً:"الحمد لله ايرادات فيلم الإنس والنمس تخطت ٤٢ مليون جنيه وده بسببكم بعد فضل ربنا وكرمه والله عايز ابتدي حملة جديدة للفيلم بس والله استحي.




الفيلم بطولة كل من محمد هنيدي، منة شلبي، محمد ثروت، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود عبد الحافظ، سليمان عيد، قصه وإخراج شريف عرفه.

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