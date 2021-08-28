حفل أنغام في المنارة يرفع شعار"كامل العدد"

تألقت نجمة مصر والوطن العربي أنغام، في حفلها أمس بمسرح المنارة في التجمع الخامس، والذي شهد حضور جماهيري كبير حيث رفع لافتة"كامل العدد".



أبدعت أنغام، وسط جميع الحاضرين الذين استقبلوها فور صعودها على خشبة المسرح، بعاصفة من التصفيق الحار والهتافات التي هزت أركان المكان حيث قدمت خلال ساعتين مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة مثل "حالة خاصة جدا"،"بحبك وحشتيني"،"سيدي وصالك"،"أساميك الكتيرة"،"بين البينين"،"ساندة عليك"،"ولادبلت"،"هدنة"،و"أكتبلك تعهد".



جدير بالذكر أن الحفل من تنظيم شركة

X-Creavation و تأمين العقيد أحمد فخامة، الذى لمع اسمه فى الفترة الماضية فى تأمين الحفلات االغنائية لكبار نجوم مصر والوطن العربي، والايفنتات الكبيرة أيضا، وتأمين حفل أمس كان على أعلى مستوى حيث أشاد به جميع الحضور ولم يجد أحد صعوبة في دخول الحفل والوصول إلى مقعده.