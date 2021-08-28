Advertisements

حفل أنغام في المنارة يرفع شعار"كامل العدد"

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تألقت نجمة مصر والوطن العربي أنغام، في حفلها أمس بمسرح المنارة في التجمع الخامس، والذي شهد حضور جماهيري كبير حيث رفع لافتة"كامل العدد".

أبدعت أنغام، وسط جميع الحاضرين الذين استقبلوها فور صعودها على خشبة المسرح، بعاصفة من التصفيق الحار والهتافات التي هزت أركان المكان حيث قدمت خلال ساعتين مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة مثل "حالة خاصة جدا"،"بحبك وحشتيني"،"سيدي وصالك"،"أساميك الكتيرة"،"بين البينين"،"ساندة عليك"،"ولادبلت"،"هدنة"،و"أكتبلك تعهد".

جدير بالذكر أن الحفل من تنظيم شركة
X-Creavation و تأمين العقيد أحمد فخامة، الذى لمع اسمه فى الفترة الماضية فى تأمين الحفلات االغنائية لكبار نجوم مصر والوطن العربي، والايفنتات الكبيرة أيضا، وتأمين حفل أمس كان على أعلى مستوى حيث أشاد به جميع الحضور ولم يجد أحد صعوبة في دخول الحفل والوصول إلى مقعده.

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد الإنضمام للنادي الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

أنغام تتألق بأضخم حفلات المنصورة لصالح مرضى الأورام (صور)

"نشفت من البرد حبكم دفاني".. أنغام تشكر جمهورها في حفل المنارة

بحضور ايناس عبد الدايم وأشرف زكي والإبراشي.. أنغام تتألق بحفل عيد الحب (صور)

أنغام: "الغناء أمام الأهرامات يشعرني بالفخر والاعتزاز ببلدي"

"أداء أُسطوري".. أنغام رقم واحد على السوشيال ميديا تزامناً مع حفلها الغنائي

بحضور أمير طعيمة.. أنغام تتألق في حفل المنارة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 م

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

09:30 ص

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

عاجل- التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

12:35 م

سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

12:07 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements