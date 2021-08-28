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إسعاد يونس: "فيلم 200جنيه" لايعتبر بمثابة العودة للسنيما

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
كشفت الفنانة إسعاد يونس في تصريحات صحفية "إنها لا تعتبر مشاركتها في فيلم "200 جنيه"، الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي، قبل يومين، بمثابة العودة للسينما".

وتابعت "أنا مش قادرة اعتبرها عودة، أنا بس مجرد واقفة بجوار صحابي واخواتي وأولادي، بشجع التجربة جدا، لأنها جديدة على الصناعة، انتوا عجبكم الفيلم هعتبرها عودة معجبكمش مش هعتبرها عودة".


ومن جانب أخر أوضحت أبتعادها عن التمثيل وهو بسبب أنشغالها "ببرنامج صاحبة السعادة" أنها تعتبره مشروع عمرها، متابعة "وطبعا لانشغالي بالمشروع الأقدم والأعظم الشركة العربية.


وأكدت الفنانة إسعاد يونس أنها لا تغلق الباب في وجه التمثيل، وأن في حال عرض أدوارا جيدة عليها ستوافق على تقديمها، لكنها وصفت نفسها أيضًا بأنها ليست على قائمة المحترفين في الوقت الحالي.


فيلم "200 جنيه" هو من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، دينا فؤاد، مي سليم، غادة عادل، ليلى علوي، أحمد رزق، أحمد آدم، نرمين زعزع، محمود حافظ، وملك قورة.

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