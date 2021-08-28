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24 أكتوبر.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم بخلية ميكروباص حلوان

السبت 28/أغسطس/2021 - 12:52 م
المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
مـروة هيـكل
حجزت، اليوم، الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد حسن الخليل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان" لجلسة 24 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى.
 
خلية ميكروباص حلوان
كانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، حكمها علي 32 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.

وقضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا وعاقبت 3 بالمشدد لمدة 15 سنة وعاقبت 15 متهما آخرين بالسجن 10 سنوات وقضت ببراءة 7 آخرين.

أمر الإحالة 
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهره والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع موْسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بانهم انضموا الى جماعة تدعو الى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين شاركو فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقى المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.

كما شرعوا فى قتل مجندين عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأعدوا أسلحة نارية وخرطوش لقتلهم.

وأضافت النيابة أن المتهمين قاموا باستهداف أفراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهره وأسيوط الزراعى مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية وشرعوا فى قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمنى لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.


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خلية ميكروباص حلوان حلوان المستشار محمد السعيد الشربيني

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