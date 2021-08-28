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"أورمان المنوفية" تسلم 600 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية

السبت 28/أغسطس/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنه تم تسليم 5 رؤوس ماشية عشار للأسر من المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات بقرى جريس وسمادون بمركز أشمون وذلك لتخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وتحسين حياتهم المعيشية ليصبح إجمالى ما تم تسليمه (600) رأس ماشية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تحديد تلك الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توفير دخل شهري للأسر الفقيرة 
وأشار مدير جمعية الأورمان بالمنوفية إلى أن الهدف من المشروع المساهمة فى توفير دخل شهرى ثابت للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة لتلبية متطلبات حياتهم، مؤكدا على أنه يتم تسليم المستفيدين التغذية الخاصة بالمواشي بالمجان وتم توقيع الكشف الطبى بمعرفة الطب البيطرى للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، فضلًا عن المتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات للتأكد من استمرارها وتنميتها.

إشادة بجهود المجتمع المدني
ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية، بأهمية جهود المجتمع المدني ومثمنًا دور الجمعيات الأهلية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها ودورها الفعال في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية والتي تؤكد على دورها الرائد في تنمية خدمة المجتمع.

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رأس ماشية اورمان المنوفية الأسر الأزلى بالرعاية احمد ليمون

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