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السجن 3 سنوات لمتهم في أحداث داعش النزهة وداراجه على قوائم الارهاب

السبت 28/أغسطس/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل


قضت اليوم السبت، الدائرة الخامسة بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة، بمعاقبة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في أحداث داعش النزهة،  بالسجن لمدة 3 سنوات وأمرت بإدراجه على قوائم الإرهاب.

تفاصيل صدور الحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

المتهم الثاني
الجدير بالذكر أن المتهم يدعي حسام عزام محمد مرسي وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة بالقضية رقم 1391 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ وصادر ضده حكم غيابي في أحداث النزهة وتم القاء القبض عليه مؤخرًا فقام بعمل اعادة إجراءات لمحاكمته لإلغاء الحكم الصادر ضده غيابيا.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.

 

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