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غدا.. جلسة تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على محامي الإسكندرية

السبت 28/أغسطس/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
آيات عامر


تنظر الدائرة الجزئية لجنح المنتزه المنعقدة بالمحكمة البحرية ومقرها محكمة الإسكندرية الابتدائية في المنشية، جلسة تجديد الحبس لضابط قسم شرطة أول المنتزه المتهم بالاعتداء على محام داخل ديوان القسم، الخميس الماضي.

حضور أعضاء النقابة الجلسة
وأكد محمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة عن دائرة استئناف الإسكندرية، علي أنه سيحضر الجلسة إضافة لمجلس فرعية الإسكندرية، وكذا اللجنة المشكلة من النقابة الفرعية للدفاع عن المحامي ومتابعة التجديدات والتحقيق برئاسة شيخ المحامين الأستاذ رأفت نوار، وعضوية الأساتذة المحامين: أحمد جمعة، محمد بدير، وخميس عطا.

تفاصيل الواقعة
يشار إلى أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر أمس الجمعة، بحبس ضابط شرطة بديوان قسم شرطة أول المنتزه، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

وذكرت النيابة العامة، في بيانها، أنها استمعت إلى المجني عليه وشهود على الواقعة واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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