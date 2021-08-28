ماكرون: ندعم الشعب العراقي في مجال إعادة الإعمار

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن بلاده تدعم الشعب العراقي في مجال إعادة الإعمار.

وأضاف ماكرون، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "ندعم سيادة العراق من أجل ضمان أمنه ومستمرون في الحرب على الإرهاب".

وقد ذكرت القناة، أن بغداد تستضيف قمة إقليمية دولية تبحث تخفيف توترات المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة.

وتهدف قمة بغداد، لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

وتشارك السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.