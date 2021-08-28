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الأرصاد تعلن: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء

السبت 28/أغسطس/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيانها أنه يميل الطقس للحرارة ورطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، سبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

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