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وزير الزراعة ومحافظ قنا ورئيس البنك الزراعي يتابعون برنامج باب رزق

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تابع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، برامج باب رزق لتمويل المشروعات ضمن قافلة الشمول المالي في إطار مبادرة حياة كريمة التى نظمها البنك الزراعى المصرى.

ورافق المحافظ والوزير النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن وكل من النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والنائب فتحى قنديل والنائب السيد المنوفى والنائب حماده الجبلاوى والنائبة نجلاء باخوم والنائبة سناء الحسانى أعضاء مجلس النواب والنائب طارق رسلان والنائب محمد كمال موسى عضوا مجلس الشيوخ والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الرى بقنا والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

خدمات للمزارعين 
أكد وزير الزراعة أن البنك الزراعي المصري يقدم العديد من الخدمات للمزارعين وصغار المربين من خلال البرامج التمويلية الميسرة التى تساعدهم فى إقامة مشروعاتهم الخاصة بما يوفر فرص عمل للشباب ومصدر دخل أساسي للأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة.


وأضاف محافظ قنا، أن البنك الزراعي المصري دائما ما يكون له تجارب رائدة فى مجال التنمية الشاملة حيث يساهم فى مبادرة إحلال السيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لملاك السيارات.  

برنامج باب رزق
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن برنامج باب رزق هو أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر وهو موجه لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي ويعزز قدرات الشباب لتعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يوفر مستوى حياة كريمة لفئات المجتمع الأكثر احتياجا. 


وأضاف أن برنامج باب رزق يوفر تمويلًا ميسرًا بقيمة تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه بفائدة سنوية متناقصة، بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية من خلال أكثر من ٤٠ فرعا بمحافظة قنا، مشيرا إلى أنه تم مراعاة توفير كافة التيسيرات والتسهيلات للراغبين في الحصول على التمويل اللازم، حيث يمكن للعميل الحصول على مبلغ القرض المطلوب بدون أي مصاريف بنكية، على أن تتم الموافقة على القرض في أسرع وقت ممكن.
وزير الزراعة ومحافظ قنا ورئيس البنك الزراعي يتابعون برنامج باب رزق
وزير الزراعة ومحافظ قنا ورئيس البنك الزراعي يتابعون برنامج باب رزق

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وزير الزراعة محافظ قنا رئيس البنك الزراعي برنامج باب رزق

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