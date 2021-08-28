روسيا تسجل 799 وفاة و19.5 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 799 حالة وفاة و19492 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 798 وفاة و19509 إصابات في إحصائية أمس.

وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 6 ملايين و863541، منها 180840 حالة وفاة.

وأكدت السلطات الصحية الروسية، تماثل 6 ملايين و131446 شخصا للشفاء الكامل، وذلك بعد تعافي 19411 شخصا خلال اليوم الماضي.

وكانت العاصمة موسكو، شهدت استقرارا في عدد الإصابات اليومية بعد تسجيل 1498 حالة اليوم مقابل 1509 أمس، مع ارتفاع طفيف بالوفيات من 51 إلى 55.