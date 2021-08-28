Advertisements

إصابة أمين شرطة بطلق ناري في الوجه خلال فرح ابن أخيه بالفيوم

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
أصيب أمين شرطة في العقد الثالث من العمر بمحافظة الفيوم، بطلق ناري في الوجه خلال الاحتفال بفرح ابن أخيه خلف مدرسة أجيال بمنطقة كيمان فارس بالفيوم، وقد تبين أنه يعمل في مديرية الأمن بالقاهرة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة إصابة شخص يدعى محمد علي ويعمل أمين شرطة بالقاهرة بطلق ناري في الوجه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من المعاينة الأولية إصابة شخص يدعى محمد علي ويعمل أمين شرطة بالقاهرة أثناء الاحتفال بزواج ابن أخيه خلف مدرسة أجيال بمنطقة كيمان فارس حيث أصيب بطلق ناري في الوجه وتصفية العين اليمنى وفي حالة خطيرة.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحويله إلى أحد مستشفيات القاهرة بسبب صعوبة الحالة.

وتم القبض على بعض الشباب المتواجدين بالحفله لمعرفة الشخص الذي أطلق النيران وضبط السلاح المستخدم
وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر اصابة امين شرطة

أخبار تهمك

عاجل- التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

منذ ساعة و 28 دقيقة

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ يوم

أول تعليق من حسام حسن بعد الإنضمام للنادي الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 م

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

09:30 ص

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

عاجل- التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

12:35 م

سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

12:07 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements