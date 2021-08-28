إصابة أمين شرطة بطلق ناري في الوجه خلال فرح ابن أخيه بالفيوم

أصيب أمين شرطة في العقد الثالث من العمر بمحافظة الفيوم، بطلق ناري في الوجه خلال الاحتفال بفرح ابن أخيه خلف مدرسة أجيال بمنطقة كيمان فارس بالفيوم، وقد تبين أنه يعمل في مديرية الأمن بالقاهرة.





وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة إصابة شخص يدعى محمد علي ويعمل أمين شرطة بالقاهرة بطلق ناري في الوجه.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم وتبين من المعاينة الأولية إصابة شخص يدعى محمد علي ويعمل أمين شرطة بالقاهرة أثناء الاحتفال بزواج ابن أخيه خلف مدرسة أجيال بمنطقة كيمان فارس حيث أصيب بطلق ناري في الوجه وتصفية العين اليمنى وفي حالة خطيرة.





ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحويله إلى أحد مستشفيات القاهرة بسبب صعوبة الحالة.





وتم القبض على بعض الشباب المتواجدين بالحفله لمعرفة الشخص الذي أطلق النيران وضبط السلاح المستخدم