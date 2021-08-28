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بعد 9 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالجيزة

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
هبة عبدالحفيظ


تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) حال قيادته سيارة ملاكى "مُبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة الأهرام.

اعتراف الجناة
وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بالإشتراك مع (آخر "محبوس على ذمة قضية "سرقة"، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة).

تفاصيل الواقعة
وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فـى إرتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذان من دوائر (قسمى شرطة أول وثان أكتوبر ومركز شرطة كرداسة بالجيزة – قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وأضافا بإرتكابهما عدد 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن سيارتين وأعادا باقى السيارات عقب مساومة مالكيها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.

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