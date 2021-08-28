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لحظة بلحظة.. متابعة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في البريميرليج "تغطية حية"
السبت 28/أغسطس/2021 - 01:15 م
مصطفى صابر
يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة تغطية مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في مباراة مثيرة ببطولة الدوري الإنجليزي 2021-2022.
ويستضيف مانشستر سيتي نظيره أرسنال ، علي ملعب "الاتحاد" في الواحد والنصف ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى : إيدرسون
خط الدفاع : والكر - روبن دياز - إيميريك لابورت - كانسيلو
خط الوسط : رودريجو - إلكاي غوندوغان - بيرنارود سيلفا
خط الهجوم : جيرليش - فيران توريس - جابريل خيسوس.
بينما جاء تشكيل أرسنال كالتالي :-
في حراسة المرمى: لينو
خط الجداع: كولاسيناك - هولدينج تشامبرس - سواريس
خط الوسط: تيرني - تشاكا -روو - أوديجارد - ساكا
الهجوم: أوباميانج
إليكم أحداث اللقاء: