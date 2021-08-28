لحظة بلحظة.. متابعة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في البريميرليج "تغطية حية"

يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة تغطية مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في مباراة مثيرة ببطولة الدوري الإنجليزي 2021-2022.









ويستضيف مانشستر سيتي نظيره أرسنال ، علي ملعب "الاتحاد" في الواحد والنصف ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.





وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:





حراسة المرمى : إيدرسون





خط الدفاع : والكر - روبن دياز - إيميريك لابورت - كانسيلو





خط الوسط : رودريجو - إلكاي غوندوغان - بيرنارود سيلفا





خط الهجوم : جيرليش - فيران توريس - جابريل خيسوس.









بينما جاء تشكيل أرسنال كالتالي :-





في حراسة المرمى: لينو





خط الجداع: كولاسيناك - هولدينج تشامبرس - سواريس





خط الوسط: تيرني - تشاكا -روو - أوديجارد - ساكا





الهجوم: أوباميانج









إليكم أحداث اللقاء:



