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بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: ياسمين عليوة
بدأت منذ قليل صلاة الجنازة على الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي وذلك بمسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر.

و حرص على حضور جنازة الإعلامي حمدي الكنيسي الإعلامي مصطفى بكري والذي يعد أول الحاضرين كما حضرلت المطربة المعتزلة ياسمين الحصري.

وشيعت جثمان الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي اليوم من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر لصلاة الجنازة عليه ثم دفن الجثمان.

ورحل عن عالمنا الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي مساء أمس إثر تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله لمستشفى المعادي العسكري إلا أن حالته الصحية تدهورت إلى إن توفاه الله
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري
بالصور.. صلاة الجنازة على الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري

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