القبض على المتهم بسرقة سيدة بالنزهة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مواطنة بالنزهة.



سرقة مواطنة بالنزهة

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات وتبين بأنها حال تواجدها داخل الغرفة محل سكنها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالدخول للغرفة والاستيلاء على الهواتف المحمولة ولاذ بالفرار فقامت بمطاردته والاستغاثة وعليه.



ضبط سارق مواطنة بالنزهة

فقد تم ضبط المتهم وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول - له معلومات جنائية) وبحوزته عدد 3 هواتف محمول.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.