محافظ الجيزة يتفقد إصلاح كسر بخط مياه بشارع المتحف الزراعي

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي تفقد موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد٥٠٠ مم الكائن بشارع المتحف الزراعي بحي العجوزة القادم من الزمالك (القاهرة) و المتجهه الي ميدان ميشيل باخوم والذي نتج عنه حدوث هبوط أرضي بالشارع جاري إصلاحه.



توجيه لشركة المياه

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفه أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع إصلاح الكسر بخط الطرد بالتعاون مع الجهات المختصة بشركة مياه الشرب والصرف بالقاهرة.



10 سيارات لشفط المياه

ولفت أنه تم الدفع بــ ١٠ سيارات ومعدة لشفط المياه الناتجه عن الكسر من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة كما تم دعم المنطقه بخدمات مرورية أمام موقع الكسر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق .

و وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية والوقوف علي الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الإنتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الإنتهاء .



وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحه للشرب لتلبية إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي إحتياجات أخري للمواطنين من المياه بأي منطقه متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال علي الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ١٢٥ وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة علي أرقام (114 ، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب او للتعامل مع البلاغات العاجلة .