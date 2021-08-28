Advertisements

محافظ الجيزة يتفقد إصلاح كسر بخط مياه بشارع المتحف الزراعي

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي تفقد موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد٥٠٠ مم الكائن بشارع المتحف الزراعي بحي العجوزة القادم من الزمالك (القاهرة) و المتجهه الي ميدان ميشيل باخوم والذي نتج عنه حدوث هبوط أرضي بالشارع جاري إصلاحه.

توجيه لشركة المياه
ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفه أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع إصلاح الكسر بخط الطرد بالتعاون مع الجهات المختصة بشركة مياه الشرب والصرف بالقاهرة.

10 سيارات لشفط المياه
ولفت أنه تم الدفع بــ ١٠ سيارات ومعدة لشفط المياه الناتجه عن الكسر من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة كما تم دعم المنطقه بخدمات مرورية أمام موقع الكسر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق .
و وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية والوقوف علي الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الإنتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الإنتهاء .

وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحه للشرب لتلبية إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي إحتياجات أخري للمواطنين من المياه بأي منطقه متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال علي الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ١٢٥ وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة علي أرقام (114 ، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب او للتعامل مع البلاغات العاجلة .

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ 34 دقيقة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 17 ساعة

سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

منذ ساعة و 28 دقيقة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من حسام حسن بعد الإنضمام للنادي الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 م

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

09:30 ص

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

عاجل- التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

12:35 م

سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

12:07 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements