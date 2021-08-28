أسباب الحكم بالمشدد 5 سنوات لعاطل سرق هاتف محمول من أحد المواطنين

تفاصيل صدور الحكم

حيثيات الحكم

شهادة النقيب كريم صلاح عبد السميع معاون مباحث شرطة الجيزه حيث شهد بمضمون شهادة المجني عليه.



كما أشارت الحيثيات إلى طلب الدفاع الحاضر مع المتهم سماع شهادة المجني عليه باسم. م الذي قرر ان المتهم استولي علي هاتفه المحمول وشرح الدفاع ظروف الدعوي وملابساتها وطلب الحكم بالبراءة تأسيسا علي انتفاء الركن المادي والركن المعنوي وانتفاء صلة الاكراه وعدم جدية التحريات.



وعن الدفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان جناية السرقة المؤثمة بالمادة 315 من قانون العقوبات تتحقق بتوافر ركنين اساسين اولهما مادي ويتحقق بفعل اختلاس بطريق الإكراه ومع توافر الشروط التي نصت عليها المادة الأخيرة من ان ترتكب السرقة في الطريق العام سواء داخل المدن أو خارجه إذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر واذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وأن يكون ليلا أو بطريق الإكراه او التهديد باستعمال السلاح وأن الاكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة تسهيلا للسرقة.

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم "مصطفى ع"بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية بتهمة سرقة هاتف محمول من مواطن في الجيزة.صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي احمد ابو المال وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف ومحمد سليمان محمود وامانة سر سمير رزق.قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن واقائع الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر اوراق التحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل انه واثناء سير المجني عليه باسم. م بالطريق العام بمطنقة الحرانية بشارع الرشاح مستقلا توك توم يعمل عليه توقف لاصلاح عطل به واثناء اجراء مكالمة هاتفية من هاتفه المحمول قام المتهم مصطفي ع بجذب الهاتف من يده فحاول المجني عليه استرداده اذ ان المتهم أشهر سلاحا ابيض " كتر " في وجهه فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء علي هاتفه ثم لاذ بالفرار.وأضافت الحيثيات أن الواقعة علي النحو السالف بيانه استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من واقع شهادة المجني عليه باسم.م حيث شهد انه يوم الواقعة توقف لحدوث عطل بالتوك توك الذي يعمل عليه بمكان خالي بالطريق واثناء قيامه باجراء اتصاال هاتفي قام المتهم بجذب الهاتف من يده فحاول استرداده فاشهر المتهم سلاح ابيض " كتر " في وجهه وتمكن من هذه الوسيلة من استيلاءه علي الهاتف.وأشارت الحيثيات إلى