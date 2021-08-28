السيسي: هناك رغبة صادقة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون مع العراق

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء العراقي لمبادرته لعقد مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" المهم، مشيرا إلى أن هناك رغبة صادقة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات التعاون سواء على الصعيد الثنائي او الثلاثي المصري العراقي الأردني، أو في الإطار الإقليمي الأوسع.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، اليوم السبت، إلى أن العراق واجه إلى جانب شعوب ودول عربية أخرى على مدى السنوات الماضية تأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب، مضيفا أننا عندما نشاهد ما يلحقه فيروس كورونا أو التغيرات المناخية من أهوال وما يمكن أن يمثله من تهديد للأجيال القادمة، فعلينا أن نتوحد لحماية مستقبل شبابنا بسياسات تنموية حقيقية تحفظ لنا كوكبنا.



