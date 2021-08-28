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السيسي: ندعم وحدة وسيادة العراق

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:24 م
السيسي
السيسي
وكالات

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون مع العراق.

 

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر بغداد لتعزيز التعاون والشراكة بحضور إقليمي ودولي: "ندعم وحدة وسيادة العراق ونثق في نجاحه في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي المقبل".

 

ورفض الرئيس السيسي، كافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه.

 

وتستضيف بغداد، اليوم السبت، قمة إقليمية دولية تبحث تخفيف توترات المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة.

 

 وتهدف قمة بغداد، لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

 

وتشارك السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.

 

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