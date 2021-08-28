شاهد.. لطيفة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

تحرص الفنانة لطيفة على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"







نشرت لطيفه صور لها ظهرت وهي ترتدي فستان يجمع بين الأصفر والأخضر، واعتمدت على تسريحة شعر ولوك ميك أب بسيط.







وفي سياق آخر طرحت الفنانة لطيفة أغنية جديدة بعنوان الإستاذ، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".







وهي من من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

