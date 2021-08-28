شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"



أعلنت الفنان بدرية طلبة عبر صفحتها شخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن كتب كتاب أبنه شقيقها الذي توفي، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وكتبت بدرية قائلة عبر صفحتها "كبرتي يا قلب عمتو بنت أخويا رحمة الله عليه، وكتب كتابها النهارده، ربنا يخليلك أعمامك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وضهرك ويرحم أبوكى برحمته الواسعة، ادعو لمريم ربنا يتمم لها فرحتها وأشوفها أسعد البنات في بيتها الزفاف ٩٤ عقبال عندكم".





ومن جانب أخر ظهر شقيق بدريه طلبة وفاجئ الجمهور برد فعلة، والذي أكد أنه ليس متوفى كما تدعي بدرية طلبة، وأن ذلك نتيجة خلاف بينهما.



وعلق وليد طلبة شقيق الفنانة بدرية طلبة قائلا عبر صفحته "يا جماعة الفنانة بدرية اللى كانت المفروض أختى منزلة نعى عنى إنى اتوفيت، والمفروض اللى في النص دى كانت بنتى وعشان رفضت أروح كتب كتابها النهارده طلعوا عليا إشاعة الموت، بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم".





وتابع "إنتو كلكم ميتين بالنسبالى من سنتين لما سبتو البيت ونزلتوا الساعة ٢ بالليل، جايين دلوقتى تحتاجولى في كتب الكتاب، أنا يا جماعة ماليش عيال"





وأكمل حديثة "وعيال مين اللى يعلقو على إشاعة على أبوهم إنه مات والله يرحمه وانا على وش الدنيا، عيال مين اللى أروحلهم تانى، أنا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل واخوات، وانتى يا فنانة بدرية ميتة بالنسبالى من زمان".





وأضاف قائلا "وإن شاء الله اللى قولتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق إن شاء الله"





وتابع وليد طلبة مهددا الفنانة بدرية طلبة قائلا: "وانتظروا منى أحلى مفاجآت ليكم ياللى المفروض كلكم اخواتى ومن بطن واحدة، انتظروا منى احلى مفاجآت للكل وانتو اللى بدأتو الحرب معايا".







وأختتم حديثة قائلا "بالله عليكم يا جماعة أنا عاوز البوست ده يتشير كتير عشان أثبت كذب الفنانة، وأنا هطلع لايف كمان شوية بصوتى عشان تتأكدوا إنى مش بكدب وهطلع معايا مفاجآت هتعجبكم اوى".