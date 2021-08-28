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شاهد.. الظهور الأول لابنة جنات في حفل غنائي

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تألقت النجمة جنات، في حفلها أمس بمحكى القلعة وسط حضور جماهيري كبير.

قدمت جنات خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور منها؛ حبيبي على نياته واسمع كلامي وعلى فكرة وخليك مع اللي شاريك ووحشني وحب جامد ومسا الجمال، كما غنت موعود للعندليب عبد الحليم حافظ.

وأعربت جنات عن سعادتها البالغة لإحيائها هذا الحفل وسط تصفيق وهتافات جميع الحاضرين.

و صعدت ابنتها على خشبة مسرح محكى القلعة في الحفل الذى تحييه والدتها وسط هتاف كبير من الجمهور حيث قالت جنات: "بنتي عاوزة تسلم عليكم".

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