هكذا احتفلت بلقيس بيوم المرأه الإماراتية عبر"إنستجرام"





تحتفل الفنانة بلقيس فتحي بيوم المرأه الإماراتية بنت زايد عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



شاركت بلقيس جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها وقالت " دور المرأه مايقل عن دور الرجل في المجتمع وقالها الشيخ زايد رحمه الله علية ان طالبات اليوم هم أمهات المستقبل".





وتابعت "في يوم المرأه الإماراتيه كوني مختلفة كوني متميزة كوني كما عهدناكي دائما".





وعلقت علية قائلة "اليوم هو يومنا جميعا اليوم المرأه الإماراتيه بنت زايد كل عام وامنا وأم الأمارات الشيخة فاطمه مبارك داعمه المرأه الأولي بألف خير".



وأضافت "وكل عام وبنات زايد في المقدمه وفي مزيد من النجاح والأبداع".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة بلقيس أغنيه "دبلوناسي" وتعد أول أغنيه لها باللهجة العربية وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال حمداوي.