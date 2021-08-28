مصادر: لا ضوء أخضر حتى الآن لتأليف الحكومة اللبنانية

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، إنها تملك معطيات تجعلها متأكدة أن لا تأليف للحكومة في لبنان في المدى المنظور.





ولفتت المصادر إلى أنها كانت على يقين من فشل اللقاء الـ13 بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي قبل انعقاده. وفضّلت عدم التوسّع بالتوضيح، إلا أنها قالت: بصورة أكيدة، لا يوجد ضوء أخضر حتى الآن لتأليف الحكومة، ومَن هم على علم بذلك، سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية الذين يجتمعون في إطار خلية أزمة، إضافة إلى رئيس الجمهورية وكذلك "حزب الله"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجهورية" اليوم السبت.





ورداً على سؤال، رفضت المصادر تحديد مصدر الضوء الأخضر، إلا أنها اكتفت بالقول رداً على سؤال آخر حول ما يمنع هذا الضوء ويُبقي الحكومة معطلة: الحكومة لا تأتي هكذا ببساطة، ثمة أمور يجب أن تحسم أولاً، ففي السياسة لا توجد هدايا على الإطلاق، فهناك امور وشروط وهناك أثمان أيضاً.



