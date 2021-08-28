تشكيل ايفرتون المتوقع لمواجهة برايتون فى الدوري الإنجليزي

يواجه نادي برايتون نظيره نادي ايفرتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ليدز يونايتد.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.









وجاءت تشكيلة ايفرتون المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: بيكفورد.

خط الدفاع: مينا، ديني، كولمان، كين.

خط الوسط: جيمس رودريجيز، الان، ديكوري.

خط الهجوم: ريتشارلسون، لوين، ايوبي.