430 مليار دولار أرباح الشركات الصينية خلال 7 أشهر





ارتفع إجمالي الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة في الصين 92.1 في المائة، على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام لتصل إلى نحو 2.79 تريليون يوان ( 430 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية الصينية أمس.





وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية تموز (يوليو) الماضيين، شهدت زيادة أرباح الشركات المملوكة للدولة، التي تدار بشكل مركزي 88.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 1.85 تريليون يوان.





وسجلت الإيرادات الإجمالية للشركات المملوكة للدولة زيادة 26.6 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 41.44 تريليون يوان. كما ارتفعت إيرادات الشركات المملوكة للدولة والمدارة مركزيا 24.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.28 تريليون يوان.





وفي نهاية شهر تموز (يوليو)، بلغت نسبة الديون إلى الأصول للشركات المملوكة للدولة في البلاد 64.3 في المائة، بتراجع 0.2 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات.





وفي سياق متصل، تسعى الجهات الرقابية في الصين إلى تشديد القواعد المتعلقة بالخوارزميات، التي تستخدمها شركات التكنولوجيا للتوصية بمقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى، في خطوة قد تعزز من سيطرة الحكومة الصينية على خدمات الإنترنت، التي كافحت حكومات مثل الولايات المتحدة لتنظيمها.





وكشفت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية عن مسودة اقتراح مؤلف من 30 نقطة يتعلق "بقواعد إدارة خوارزميات التوصيات"، التي ستؤثر بشكل مباشر في شركات من بينها شركات "بايت دانس" و"تينسنت" و"كويشو تكنولوجي".





وترى وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن هذه القواعد ستحظر الممارسات، التي "تشجع على الإدمان أو الاستهلاك العالي"، وكذلك حظر أي أنشطة تعرض الأمن القومي للخطر أو تعطل النظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.





وأثارت الخوارزميات، التي تستخدمها شركات التكنولوجيا جدلا سياسيا حول العالم، حيث تم اتهام شركتي "فيسبوك" و"جوجل" بتقديم قصص إخبارية ومقاطع فيديو أسهمت في تفاقم الاستقطاب السياسي وزيادة العنف.



