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تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل حول تنسيق المرحلة الأولى 2021، ننشر لكم في السطور التالية موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

يستعد مكتب التنسيق للجامعات الحكومية لإعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ظهر غد الأحد الموافق 29 من أغسطس لعام 2021، في مؤتمر صحفى للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة ومسئولى مكتب التنسيق ومشاركة عدد من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، أن النتائج سيتم إعلانها للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق بحيث يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح للكلية.

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