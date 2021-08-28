تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل حول تنسيق المرحلة الأولى 2021، ننشر لكم في السطور التالية موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021.





موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى





يستعد مكتب التنسيق للجامعات الحكومية لإعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ظهر غد الأحد الموافق 29 من أغسطس لعام 2021، في مؤتمر صحفى للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة ومسئولى مكتب التنسيق ومشاركة عدد من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.



