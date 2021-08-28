Advertisements

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي نادي ليفربول نظيره نادي تشيلسي مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: روديجير، زوما، رايس، ألونسو.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، ماونت.
خط الهجوم: كاي هافيترز، تيمو فيرنر، لوكاكو.

الكلمات المفتاحية

مشفرة تشكيل تشيلسي المتوقع تشكيل تشيلسي

أخبار تهمك

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

منذ ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 19 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من حسام حسن بعد الإنضمام للنادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام آرسنال فى الدوري الإنجليزي الممتاز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 م

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

09:30 ص

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

الكشف عن سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

02:05 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements