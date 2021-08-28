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تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي نادي ليفربول نظيره نادي تشيلسي مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون.
خط الدفاع: ارنولد، روبيتسون، فإن دايك، ماتيب.
خط الوسط: هندرسون، تياجو، فابينهو.
خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.

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مشفرة تشيلسي فى الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

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