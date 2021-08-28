تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل × 5 معلومات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 28 أغسطس 2021 إلى الخميس المقبل، وعن تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة إليكم التالي:





- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.





- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.





- معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.





- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.





- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.