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تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل × 5 معلومات

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 28 أغسطس 2021 إلى الخميس المقبل، وعن تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة إليكم التالي:

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء. 

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

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