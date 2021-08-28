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موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي نادي ليفربول نظيره نادي تشيلسي مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


ويحتل فريق تشيلسي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة نادي ليفربول برصيد 6 نقاط.

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