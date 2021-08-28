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ابرزها "مترو الانفاق".. ننشر جميع الوظائف الحكومية المتاحة براتب 7,000 جنيه

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:26 م
وظائف مترو الانفاق 2021
وظائف مترو الانفاق 2021
يرغب معظم الخريجين حديثًا الوظائف الحكومية سعيًا منهم في الحصول على وظيفة ثابتة تضمن له معيشة مستقرة لتلبية متطلبات الحياة الصعبة، وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت عدة وزارات وجهات حكومية عن بعض الوظائف الشاغرة للحاصلين على شهادات عليا من الخريجين.

وننشر لكم خلال السطور التالية، التفاصيل والشروط المطلوبة للتقديم في الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها، والتي من أبرزها وظائف مترو الانفاق 2021، وكيفية التقديم لها:-

وظائف مترو الانفاق 2021
أعلنت الشركة الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن حاجتها لوظائف شاغرة للعمل بوظيفة سائق مترو بالخط الثالث للمترو، على أن يتم التعيين الفوري للمقبولين بتلك الوظائف، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مميزات وظائف مترو الانفاق 2021

- المرتب الشهري يبدأ من 4500 جنيها خلال فترة التدريب، وبعد اجتياز فترة التدريب يصل الراتب إلى 7 آلاف جنيه.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات.

- يعمل الموظف لمدة 6 أيام في الأسبوع.

الشروط المطلوبة لوظائف مترو الانفاق 2021

- ألا تقل سن المتقدم لتلك الوظائف عن 21 عاماً، وألا يزيد السن على 40 عاماً.

- أن يكون المتقدم لوظائف مترو الأنفاق حاصلاً على مؤهل عال أو مؤهل فوق متوسط في أي من تخصصات الميكانيكا أو الإلكترونيات.

- أن يستطيع المتقدم لتلك الوظائف اجتياز اختبارات القبول، والتي تكون خلال فترة التدريب من أجل تعيينه في هذه الوظائف.

- لن تضع الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو الأنفاق شرط الخبرة في قيادة قطارات مترو الأنفاق للقبول بتلك الوظائف.

- أن يكون الموقف من التجنيد واضحاً بالنسبة للمتقدم لشغل تلك الوظائف، وضرورة إحضار المستندات التي تثبت ذلك.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف مترو الأنفاق إرسال السيرة الذاتية مرفقة بكلمة «سائق مترو» على هذا الميل [email protected] وبعدها ينتظر الرد وتواصلهم معه.

وظائف السكة الحديد
أعلنت هيئة السكة الحديد عن حاجتها لوظائف شاغرة لـ1750 وظيفة في عدد من التخصصات، على أن يكون آخر موعد للتقديم 8 سبتمبر المقبل، وجاءت التفاصيل كالتالي:

التخصصات المطلوبة:-

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس كهرباء.

- مهندس مدني.

- العمل في مناطق هيئة السكة الحديد المنتشرة في القاهرة ومحافظات الجمهورية كافة.

الشروط المطلوبة لوظائف السكة الحديد


* للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة، جاءت الشروط كالتالي:


- أن يكون من المقيمين في محافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية".

- أن يكون المتقدم يرغب في العمل في تخصصات "ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات والاتصالات الكهربية - مدني- حاسبات ونظم".

- يتم تقديم الطلب باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد/فوق نفق شبرا - القاهرة.


* للمتقدمين إلى العمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا، جاءت الشروط كالتالي:


- يشترط أن يكون المقيمين من محافظات "الغربية - المنوفية - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط".

- أن يكون المتقدم للوظائف يرغب في العمل في تخصصات "ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني".

- يتم تقديم الطلب باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا.


* للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، جاءت الشروط كالتالي:


- يشترط أن يكون من المقيمين في محافظات "الإسكندرية - البحيرة - مطروح".

- أن يكون المتقدم للوظائف يرغب في العمل في تخصصات "ميكانيكا - كهرباء - إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني".

- يتم تقديم الطلب باسم مدير عام شؤون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.


* للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق: جاءت الشروط كالتالي:


- يشترط أن يكون من المقيمين في محافظات "الشرقية - الإسماعيلية - السويس - بور سعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء".

- أن يكون المتقدم للوظائف يرغب في العمل في تخصصات "ميكانيكا - كهرباء -إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني".

- يتم تقديم الطلب باسم/ مدير عام شؤون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق. 


* للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى، جاءت الشروط كالتالي:


- يشترط أن يكون من المقيمين في محافظات "أسيوط - سوهاج - قنا - المنيا - بني سويف - الفيوم - الوادي الجديد".

- أن يكون المتقدم للوظائف يرغب في العمل في تخصصات "ميكانيكا - كهرباء- إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني".

- يتم تقديم الطلب باسم/ مدير عام شؤون العاملين بالمنطقة الوسطى بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط.


* للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية، جاءت الشروط كالتالي:


- أن يكون من المقيمين في محافظات "أسوان - الأقصر - البحر الأحمر".

- أن يكون المتقدم للوظائف يرغب في العمل في تخصصات "ميكانيكا -إلكترونيات والاتصالات الكهربية - حاسبات ونظم - مدني".

- يتم تقديم الطلب باسم/ مدير عام شؤون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.

وظائف الهجرة للعمل مهندس برمجيات في ألمانيا
أعلنت وزارة الهجرة في بيان، عن حاجتها لوظائف شاغرة للعمل في وظيفة مهندس برمجيات في ألمانيا، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تفاصيل وظائف الهجرة
- تتمثل تلك الوظائف للعمل في وظيفة المهندسين في مجال هندسة البرمجيات.

- جاءت تلك الوظائف بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA).

- يتمّ إبلاغ من تنطبق عليهم الشروط بمواعيد الاختبار والمقابلات الشخصية.

- الوكالة الألمانية للوظائف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الهجرة بإجراء اختبارات القبول بتلك الوظائف.
- يتمّ تنظيم دورة للمقبولين بالوظائف أكثر تخصصًا ويتمّ فيها أيضًا تدريس اللغة الألمانية.

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