تعرف على موعد مباراة مصر وأنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

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تعرف على موعد مباراة مصر وأنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022
السبت 28/أغسطس/2021 - 02:33 م
الفجر الرياضي
سيواجه منتخب مصر نظيره أنجولا يوم الخميس، 2 من شهر سبتمبر المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم بقطر 2022.
وأجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة.
ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.
ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.