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تعرف على موعد مباراة مصر وأنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
سيواجه منتخب مصر نظيره أنجولا يوم الخميس، 2 من شهر سبتمبر المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وأجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة.

ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر قائد منتخب مصر جة

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