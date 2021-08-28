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محافظ أسوان يأمر بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ "حياة كريمة"

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بقرية الحجز بحري التابعة لمركز إدفو والتي تأتي ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية بإجمالى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 نجع وعزبة وكفر، وتبعد 150 كم شمال مدينة أسوان حيث تضم 12 تابع بإجمالى 50 ألف نسمة،

حياة كريمة
وقد تفقد أعضاء الوحدة بقيادة المهندس ناجح مصطفى مدير الوحدة برفقه قيادات ومسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإشراف إبراهيم سليمان رئيس المدينة مواقع المشروعات الجارية بقرية الحجز بحرى والتى شملت مجمع خدمات الكلح شرق بنسبة تنفيذ ١٥%، وكذا مركز شباب أبو عرفه بالكلح شرق" الدقاديق"، بجانب محطة رفع الشيخ على إسماعيل بالمفالسة بنسبة تنفيذ ٦٠%، بالإضافة إلى مجمع خدمات الحجز بحرى.
 
أعمال شبكات الصرف الصحي
وتفقد أعمال شبكات الصرف بالحجز بحرى بنسبة تنفيذ ٣٣% من جملة الأعمال التى تبلغ ٩كم، وأيضًا شبكات الصرف بالشراونة بحرى بنسبة تنفيذ 10 %، كما قام أعضاء وحدة حياة كريمة والمرافقين بمتابعة معدلات تنفيذ الإحلال الكلي لمدرسة الشراونة الثانوية الصناعية، وكذا موقع مركز شباب الشراونة بحرى الذى سيتم تطويره بإنشاء ملعب خماسى وتطوير المبنى الإداري، مع إنشاء سور للمركز حيث يتم تذليل العقبات الخاصة بأعمدة الكهرباء داخل المركز وبعض خطوط المياه من خلال التنسيق مع كافة الجهات للبدء فى تنفيذ الأعمال المستهدفة، وأختتمت الجولة الميدانية بتفقد مبنى وحدة التضامن الإجتماعى بالشراونة.
محافظ أسوان يأمر بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ "حياة كريمة"
محافظ أسوان يأمر بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ "حياة كريمة"
محافظ أسوان يأمر بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ "حياة كريمة"
محافظ أسوان يأمر بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ "حياة كريمة"
محافظ أسوان يأمر بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ "حياة كريمة"
محافظ أسوان يأمر بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ "حياة كريمة"

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محافظ أسوان حياة كريمة أسوان

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