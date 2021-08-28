برلين تفتح تحقيقاً في إطلاق النار على أحد رعاياها بكابول

بدأ الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، اليوم السبت، تحقيقاً في إصابة مواطن ألماني بطلقات نارية بمطار كابول.





وقال المتحدث باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه الألمانية، اليوم السبت، إنه "يتم إجراء التحقيق بناء على اشتباه أولي في تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية"، مضيفاً أنه بسبب عدم اتضاح من أطلق النار، ستُجرى التحقيقات ضد مجهولين.





وأُعلن يوم الجمعة قبل الماضي أن مواطناً ألمانياً أصيب بطلقات نارية وهو في طريقه إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول.





وكان ألماني آخر أصيب بجروح طفيفة بالقرب من المطار.