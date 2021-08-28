أمير قطر: العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على أن وحدة العراق وتعزيز مؤسسات الدولة من أهم خطوات الاستقرار.

وقال أمير قطر، اليوم السبت، خلال قمة بغداد، أن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة

وتستضيف بغداد، اليوم السبت، قمة إقليمية دولية تبحث تخفيف توترات المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة.

وتهدف قمة بغداد، لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

وتشارك السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.