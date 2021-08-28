انطلاق التسجيل الإلكترونيّ لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر غدا

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تقرر البدء في فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا بداية من غدٍ الأحد 29 من أغسطس الجاري، وحتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021م.





وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن التسجيلَ إلكترونيٌّ من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير: ممتاز، أو: جيد جدًّا.





وطالب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا.



