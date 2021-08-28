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انطلاق التسجيل الإلكترونيّ لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر غدا

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تقرر البدء في فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا بداية من غدٍ الأحد 29 من أغسطس الجاري، وحتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021م.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن التسجيلَ إلكترونيٌّ من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير: ممتاز، أو: جيد جدًّا.

وطالب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا.

وشدد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر على أن الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية والتفاصيل متاحه من خلال الموقع: اضغط هنا

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