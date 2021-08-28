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أسعار النفط تسجل 72.70 دولار للبرميل

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
سجلت أسعار النفط 72.70 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة  68.74 كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولار للبرميل . 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية شهدت ارتفاعا أمس الجمعة بنحو 2%، حيث حققت أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من سنة .
 
 
وشهدت أسعار خام القياس العالمي برنت علي أساس أسبوعي  ارتفاعا بأكثر من11% كما حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بمقدار10%.
 
 
واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ"أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس الجاري.
 
 
 

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